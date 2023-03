Reconocida marca le quitó patrocinio a Westcol por comentarios homofóbicos

Luis Villa, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como ‘Westcol’, es uno de los streamers más famosos y vistos de Colombia en la famosa plataforma de transmisiones en vivo Twich, pero también más polémico por cuenta de su extrovertida personalidad que lo hace hablar sin ningún tipo de filtro ni tapujo.

No han sido una, ni dos, sino varias las ocasiones en las que el joven paisa se ha convertido en blanco de críticas por parte de los internautas, quienes se muestran en contra de sus declaraciones y burlesca manera de hablar o referirse hacia otras personas.

En esta ocasión, luego de referirse de manera despectiva sobre Ibagué, la capital musical de Colombia, Westcol está en el ojo del huracán luego de lanzar punzantes comentarios en contra de la comunidad LGBTI.

Fue por medio de una de sus transmisiones donde el joven se fue en contra de los gays y aunque trató de aclarar que “no era homofóbico”, sí aseguró que “lo fulminaría a balazos”.

“Pueden decirme lo que quieran pero eso no va conmigo. Westcol es un homofóbico, cero, o sea que no me traiga aquí a otro man. Lo enciendo a balín. Lo fulmino a balazos”, dijo el streamer.

Dichos comentarios de odio y discriminativos generó el rechazo de miles de internautas, quienes de inmediato comenzaron a etiquetar al streamer en las marcas que lo patrocinan pidiéndoles que le retiren el apoyo.

Una de las primeras marcas en reaccionar fue Doritos, la famosa marca de la empresa estadounidense Frito-Lay, quien ante la insistencia de los internautas decidió tomar cartas en el asunto.

Por medio de su cuenta de Instagram, la marca compartió un comunicado en el que se refirió a lo sucedido, dándole a la opinión pública que el comportamiento de Westcol no va acorde y principios de la empresa.

“Desde doritos Colombia promovemos la autenticidad, defendemos la autoexpresión, celebramos la diversidad y la lucha por la igualdad. En este sentido, las recientes actuaciones del influenciador mencionado en los comentarios de nuestras redes, no están alineadas con nuestro valores y principios de marca”, se lee en parte del comunicado.

Por lo anterior Doritos Colombia tomó la decisión de quitarle su patrocinio al streamer y además eliminar todas las publicaciones en las que aparecía.

“Por esta razón, hemos eliminados las publicaciones que lo involucran y no volveremos a contar con sus servicios para futuras campañas”, finalizó.