La Segura posó en una tina desnud4 enseñando su ‘melones’; ¡retando la censura!

La Segura se ha convertido en una de las creadoras de contenido más elogiadas y cotizadas de las redes sociales, además de dar de que hablar por sus recientes complicaciones de salud a causa de los biopolímeros en sus glúteos.

La colombiana se ha encargado de destacar en las redes sociales, sobre todo en Instagram por su contenido de moda, maquillaje y cortos videos en donde entretiene y divierte a las personas con parodias de situaciones cotidianas con las que muchos se sienten identificados.

Sin embargo, la creadora de contenido ha tenido que ausentarse en algunas ocasiones de las plataformas y todo debido al problema con los biopolímeros en sus glúteos, lo que ha provocado que sea intervenida quirúrgicamente.

De hecho, recientemente, a través de Instagram salió a revelar detalles de su estado de salud actual y la reacción que le está provocando los biopolímeros.

Pero esto no ha sido motivo para que la colombiana deje de lado por completo sus redes sociales, por lo que recientemente compartió una sesión de fotos con la que retó la censura.

Allí se le ve posar dentro de una tina envuelta en espuma, pero dejando poco a la imaginación ya que no llevaba ropa y cubrió sus pezones con sus dedos.

Por supuesto que las imágenes causaron revuelo en las redes sociales y usuarios no tardaron en compartir sus opiniones dejando a más de uno sorprendido por las arriesgadas fotografías.

“La que puede, puede”, “wow eres candela”, “si no se empelotan no venden”, “operadas cualquiera las tiene así”, “ay, no, te falta mucho”, “no critiquen, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo”, fueron algunos de los comentarios.