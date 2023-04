5 trucos sexuales que todo hombre debería aplicar antes de sus 30

El un mundo donde cada vez hay más juguetes sexuales y las mujeres conocen cuáles son sus puntos débiles al momento de sentir placer, es ideal que el hombre aplique algunos trucos que son bastante importante a la hora de la intimidad.

Como primer consejo, antes de dar paso a los trucos, es no suponer nada; cada vez la falta de comunicación logra causar problemas al momento de tener relaciones sexuales y de pasar un momento excitante, se convierte en algo incómodo y eterno.

A los 30 el cuerpo de todos cambia por más que no se desee debido a las hormonas, así que no todo trata de posiciones locas y juguetes extraños; tampoco pensar que todo es obvio, pues expertos aseguran que justamente las cosas más comunes y que se creen saber, son las que menos se realizan.

A los 30 es ideal ya dominar estos 5 trucos sexuales para mantener a la pareja feliz y con ganas de más.

1. Poner a tu pareja primero

Ser un buen hombre en la cama es pensar en el placer del otro y satisfacer al otro, cuando se centran solo en sí mismos causan frustración en la otra persona (nadie quiere que busquen afuera lo que no hay en casa).

2. Buscar las zonas erógenas

Estas partes son las que tienen más terminaciones nerviosas, no son las mismas para todas las personas, aunque muchas pueden ser comunes como el cuello, la espalda, la nuca, los muslos y el lóbulo de la oreja. Estos puntos son lo que permiten la respuesta sexual en la otra persona.

3. Saber cómo actuar más de una vez

El problema no es acabar rápido, el problema es dejarlo ahí. Es usual que las mujeres no lleguen a sentir orgasmo en el primero momento, donde no se controla la eyaculación rápida; pero para la segunda, el cuerpo de ella está más preparado y excitado, por lo que la respuesta llega más rápido. Puedes ayudarte de juguetes u otras técnicas.

4. La posición correcta

Las mujeres que disfrutan de su sexualidad, tienes posiciones especiales con las que saben que pueden llegar al orgasmo más intenso, así que con una buena comunicación y después de un intenso jugueteo y preparación, ir a esa posición resulta bastante satisfactorio. Importante que los dos se sientan cómodos y ninguno se lastime.

5. La seducción

Para lograr un buen resultado en el sexo es importante no perder la seducción para aumentar la temperatura poco a poco y lograr que ambos quieran arrancarse la ropa; además, se crea una conexión emocional con la que la mujer sabe que estás interesado en su comodidad y seguridad, cosas indispensables para tener buen sexo.