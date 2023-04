Luisa Fernanda W reveló los difíciles momentos que vivió tras la partida de Legarda

Luisa Fernanda W, es considerada una de las creadoras de contenido más reconocidas a nivel nacional, así lo confirman sus más de 18.4 millones de seguidores en esa red social. Su fuerte son los contenidos de moda, maquillaje y cuidado facial, sin embargo, sus videoblogs también se han convertido en los favoritos del público.

No dejes de leer: Luisa Fernanda W, cautiva con su look húmedo: “Una diva de los años 50”

La empresaria estuvo como invitada en el videopodcast ‘La Nave’ del humorista venezolano Marko, en el que además de hablar sobre varios temas de su vida profesional, también hubo espacio para las historias personales.

Uno de los temas que tocaron en el espacio audiovisual, fue justamente lo que vivió en el año 2017 en el que su pareja, el artista Legarda, murió a causa de una bala perdida, convirtiéndose en uno de los hechos más trágicos de la paisa.

Te puede interesar: “Me ignoró”: Pipe Bueno habló de la mujer que le hizo pagar una fortuna por un “reto”

La mujer, contó que todo el mundo se fue contra ella, por enamorarse a los dos meses del fallecimiento de su ex. Como era de esperarse, Luisa recibió toda clase de comentarios, por esa situación,.

“Todo el mundo, me cayó encima horrible, que, porque yo me volví a enamorar tan rápido, que esta no respetó, que el duelo, que no sé qué…”, mencionó W en la entrevista.

¿Luisa Fernanda se benefició de la muerte?

La pareja del cantante colombiano, Pipe Bueno, dijo que en ningún momento dicha situación le benefició, por el contrario, agrega que no ganó ni un peso a causa de la polémica, pues lo que provocó es que más personas no se fijaran en su trabajo, sino en lo que había sucedido.

“A mí en lo personal, eso me perjudicó muchísimo porque muchas personas me empezaron a seguir solamente por lo sucedido y yo decía, llevo tantos años creando contenido antes de que sucediera la tragedia, yo ya tenía más de 7 millones de seguidores y muchas personas empezaron a minimizar el trabajo que ya había hecho antes, por lo que sucedió”, mencionó.

Mira también: Luis Fernanda W 'peinó' a quienes le critican su forma de vestir

Además, dijo que no quería que más personas la siguieran en ese momento, pues sentía la mala vibra que estas le transmitían. Por fortuna, Luisa, dijo que a su vida llegó una persona que le cambió todo y que fue un apoyo fundamental.