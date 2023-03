“Me ignoró”: Pipe Bueno habló de la mujer que le hizo pagar una fortuna por un “reto”

Pipe Bueno es uno de los artistas más reconocidos en la industria de la música popular o regional. El artista hace parte de la camada de cantantes que, día tras día, le cantan al despecho, al amor, a las mujeres y la vida con letras y melodías atrapantes.

Actualmente tiene una de las familias más queridas en el ámbito de la farándula criolla. Su relación con la influencer Luisa Fernanda W y sus dos hijos, Máximo y Domenic, marcha bastante bien. A pesar de que recientemente su hijo menor se encuentra hospitalizado debido a una afección respiratoria.

Al margen de este percance que atraviesa la familia del cantante, el caleño habló acerca de un tema que es desconocido para muchos de sus fans. En los micrófonos de Tropicana, el artista reveló lo más loco que ha hecho por amor.

En el marco del lanzamiento de su colaboración con el cantante mexicano Espinosa Paz, Pipe reveló que cuando apenas era un adolescente con sueños de ser músico, tuvo que pagar los destrozos que hizo para que una chica le pusiera cuidado.

Así es, al intérprete ‘cupido no le falló’, pues esta misteriosa joven, aunque lo ignoró en primera instancia, luego se convertiría en uno de sus primeros amores.

“Tendría yo 15 o 16 años que no sé si eso se le podría llamar amor en ese entonces, pero estábamos en una feria equina, yo invité a una chica que me gustaba mucho. La había invitado a montar conmigo y me había dicho que sí, no sé qué. Me retó: si haces tal cosa, monto contigo. Y resulta que logré eso que me pidió, entonces pasé por la calle donde pasan los caballos y yo le dije que logré lo que me había pedido y me ignoró”, dijo el cantante.

Sin embargo, la determinación por salir con aquella adolescente hizo que Pipe se metiera con todo y caballo a donde ella estaba, provocando una serie de destrozos. “quebré sillas, mesas y se la hice montar. Después volví y me llegó la cuenta pa’ pagar lo que había dañado y después resultó siendo mi novia”.