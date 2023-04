Andrea Valdiri y Felipe Saruma fueron pillados haciendo compras; ¡el amor!

Andrea Valdiri y Felipe Saruma, conforman una de las parejas más admiradas de las redes sociales en Colombia. Ambos creadores de contenido, se han encargado de difundir su amor a través de las plataformas digitales y contagiar de su cariño a todos los internautas.

No dejes de leer: Andrea Valdiri reveló por qué se retiró de las redes sociales; ¿se cansó?

Recientemente, Andrea, dijo que estaba alejada de las redes sociales justamente porque quería dedicarse más a su vida normal, para así tener espacio para su familia y dedicarle personalmente el tiempo a compromisos en el hogar y su empresa.

Al aparecer, la barranquillera ya estaría cumpliendo su palabra, pues además de estar alejada de las redes sociales, fue vista realizando compras como toda una ama de casa.

Te puede interesar: Andrea Valdiri compartió fotos haciendo oficio y ni así deja de verse sexy; ¡La sacó del estadio!

En la grabación, que fue altamente difundida por cuentas dedicadas a compartir contenido de famosos, se puede ver a los dos creadores de contenido pagar sus compras en la caja registradora del supermercado.

Unos segundos más tarde, se ve a Felipe salir con el carrito de mercado, mientras que Andrea, camina detrás de él revisando la factura de lo que acabaron de pagar.

Lee también: Andrea Valdiri no pasó por alto el Día del Hombre y movió sus nalg4s en sugestivo video

Los comentarios en las redes sociales nos hicieron esperar, unos sorprendidos por ver a la pareja haciendo compras y otros, viendo con total normalidad la cotidianidad de una pareja.

“No pueden hacer compras entonces”, “No veo nada del otro mundo en este video acaso no tienen derecho a hacer su vida cotidiana”, “Ay que novedad dos humanos haciendo las compras”, “Yina que se recoja. Pobre año viejo”, “Bueno al menos compran y no viven de canje”, “Hacen compra los grandes artistas de Hollywood, ahora que no la haga Andre y Saru”, fueron algunos de los comentarios en el post.