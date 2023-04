Tatuadora enfurece y se niega a hacer un tatuaje que decía: “propiedad de Víctor”

Leidy Mora es una tatuadora colombiana y creadora de contenido en redes sociales, sobre todo en TikTok donde suele compartir historias de su vida o anécdotas que le suceden en su estudio de tatuajes.

La joven ha compartido con sus seguidores detalles de su vida diaria, entre estos, su historia de amor, su matrimonio, el nacimiento de su hija, la forma en la que la educan junto a su pareja y todo el mundo gótico en el que viven.

Contenido que le ha gustado y se ha convertido en el favorito de muchos, ha demás siempre ha dejado su posición como mujer y en una que otra ocasión ha hablado sobre el amor propio y el empoderamiento.

Es por esto por lo que recientemente uno de sus videos se viralizó, resulta que allí relata la situación que vivió con una clienta y por qué se negó a hacerle un tatuaje.

En el video la joven inicia reconociendo que en sus diez años de experiencia sí ha realizado tatuajes de este tipo, sin embargo, no se prestaría para hacer una cosa como la que le estaban pidiendo.

“Cuando yo veo el diseño dice: propiedad de Víctor, claramente con sus fechas y por siempre”, dice la Leidy Mora.

Allí, muestra la conversación y aprovecha para resaltar mostrar lo que le respondieron a la persona que hizo la cotización:

“Que pena contigo, en el estudio no realizamos ese tipo de tatuajes que atentan contra la moral de la mujer (…)”, decía parte del mensaje.

Tras compartir capturas de la conversación, la joven da su punto de vista frente a este tatuaje y explica nuevamente por qué se negó.

“A mi se me hace feo negar un tatuaje, pero se me hace más feo tatuarle a alguien – propiedad de Víctor- porqué alguien se quiere tatuar propiedad de Víctor (…) tu no eres una cosa (…) me parece retriste, porque esto no era un chiste, era una cotización en serio”, dijo Leidy.

Finalmente, dijo que en su estudio de tatuaje lo que más cubre son fechas y nombres de los ex de las personas y aprovechó para hacer una corta reflexión sobre el amor propio.