Yina Calderón declaró que no quiere volver a tener una relación amorosa ¿Cuál es la razón?

Yina Calderón es uno de los nombres más conocidos en la farándula colombiana, la DJ de guaracha se ha sabido mantener en la fama gracias a las polémicas que suele protagonizar junto a otras figuras públicas. La creadora de contenido no deja de ser el centro de atención en las redes sociales y los medios de comunicación gracias a las controversias que la rodean.

La más reciente tiene que ver con la vida amorosa de la influenciadora, y es que misma Calderón compartió un video con sus seguidores en el que aseguró que no quería volver a tener una relación amorosa.

Calderón, en reiteradas ocasiones, habría dicho en sus redes sociales que prefería mantener su vida amorosa como privada, ya que consideraba que eso solo le pertenecía a ella y que si las personas conocían quienes era su pareja era porque sus seguidores filtraban fotos o videos de ellos por la calle. Sin embargo, no le gusta mostrar sus relaciones ni presumir de sus romances públicamente.

No obstante, recientemente, la influenciadora compartió unas historias en las que se lograba ver que estaba algo ebria y ‘despechada’ pues habló acerca de la ruptura que tuvo con su actual pareja. “Yo tengo mi corazón cerrado, no hay cabida para nadie en este momento, para nadie. Estoy agotada del amor, siento que no sirvo para eso”, aseguró Calderón.

