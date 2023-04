¿Luisa Fernanda W sin cirugías? Así se veía antes de sus procedimientos estéticos

La famosa creadora de contenido Luisa Fernanda W, ha estado muy activa en sus redes sociales durante los últimos días. Justamente, una de sus más recientes interacciones, se trataba sobre la famosa dinámica de preguntas en la que se comprometía con mostrar por medio de fotografías aspectos de su vida.

Como era de esperarse, sus fanáticos no dudaron en dejar varias preguntas para que la influencer respondiera con reveladoras fotografías que tenía guardadas en su celular. En medio de varias peticiones, hubo una que generó gran curiosidad entre los internautas y fue justamente la que hacía referencia a su físico.

Y es que fueron varios fanáticos que le pidieron a la paisa que compartiera fotografías y videos de su rostro y cuerpo, de cuando no tenía ninguna cirugías plásticas. Pese a la magnitud de la petición, la colombiana no tuvo reparo alguno en mostrar ese momento de su vida.

¿Cómo se veía Luisa Fernanda W sin cirugías?

La influencer dejó claro que siempre ha gozado de una buena genética, ya que en una de las primeras fotografías que reveló en la sección de Stories de su perfil de Instagram, se ve a la mujer lucir sus caderas y curvilínea figura con mucho orgullo.

Sin embargo, uno de los cambios más notables, fue indiscutiblemente su rostro. Uno de ellos se debe a la rinoplastia que se realizó, que terminó por aportarle un perfil mucho más elegante a la joven.

Otro de esos aspectos que también ha cambiado con el tiempo, fue justamente el tamaño de las cejas, pues hace unos años lucían extremadamente delgadas a como se ven hoy en día, que son más gruesas.

Sin contar la mamoplastia, que también cambió notablemente su figura corporal.

"Siempre he tenido un cuerpo agradecido, aquí no me había hecho ningún retoque estético. No entiendo por qué en esa época de adolescencia me quitaba las cejas", escribió en su publicación.