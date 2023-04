5 Seconds of Summer llegará a Colombia en medio de su gira

Una de las bandas más admiradas en la música, llega a Colombia. 5 Seconds of Summer, conformado por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin, anunció este jueves 6 de abril su gira de conciertos.

No dejes de leer: 5 Seconds of Summer sigue subiendo

La banda pop/rock australiana, estaría tocando piso cafetero en el mes de julio del presente año. Sin embargo, aún no se conoce la fecha exacta ni el lugar en donde se realizará el show de la agrupación internacional.

“The 5 Seconds of Summer Show”, es el nombre de su tour mundial, que además, estará presente en otros países de Latinoamérica como: Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Te puede interesar: Camilo se refirió por primera vez de las crisis matrimoniales que ha tenido con Evaluna

Cabe resaltar, que sería la primera vez que la banda originaria de Sidney visita Colombia. A pesar de que aún no se han anunciado las fechas oficiales del concierto, sus fanáticos ya están ansiosos por verlos tocar y cantar en vivo.

El evento estará a cargo de Ocesa, los grandes de los conciertos en Colombia, que además, han traído en diferentes oportunidades a artistas y agrupaciones de talla internacional.

Lee también: Rosalía evitó que le robaran el anillo de compromiso en pleno concierto

Algunos de sus éxitos musicales a nivel mundial y que sus fans en Colombia quieren corear a todo pulmón son: ‘Teeth’, ‘She Looks so Perfect’, ‘Ghost of You’, ‘She's Kinda Hot’, ‘Youngblood’, ‘English Love Affair’ y ‘Amnesia’.

Los internautas, también han expresado sus reacciones en redes sociales, por la visita de 5 Seconds of Summer a Colombia.

“Ojalá que para este concierto si presten el Campin o el Movistar Arena, no como el concierto de Harry Styles, que la gente se desmayaba del calor”, “Soy tan feliz”, “¿Todavía existen?”, “Mi niña interior es feliz”, “La banda de mi infancia”.