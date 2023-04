María Fernanda Aristizábal mostró su rostro sin maquillaje: “Esta soy yo sin filtros”

La colombiana María Fernanda Aristizábal, a pesar de no haber quedado como Miss Universe, continúa coronando los corazones de muchos internautas que además elogian la naturalidad de su belleza.

Este fue justamente el caso más reciente en donde la representante del departamento del Quindío, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que dejó a más de uno, impresionado por lo revelador que era.

La grabación en la sección de Stories de su cuenta de Instagram, la mujer compartió un video en el que mostraba el estado actual de su piel, revelando a sus fanáticos las “imperfecciones” que tenía.

Empezó por mencionar que así era su piel al lucirla sin maquillaje y sin filtros, asegurando que esa era la realidad de las personas, así que invitó a no idealizar a las personas ni a la supuesta perfección que se vende en redes sociales.

“Tengo la cara brotada, tengo rosácea, un sarpullido en la cara que me da constantemente, pero, quería mostrarle que esta es la realidad que vivimos todos los seres humanos que vivimos detrás de las redes sociales, para que no idealicen personas, no idealicen físicos, ni pieles, ni formas de cuerpo”, inició.

Además, dijo que de esa manera había amanecido y valía la pena mostrarlo a sus seguidores, para que ellos mismos, conocieran que así como existen los filtros, hay que usarlos pero con responsabilidad.

También recalcó que nunca se deben olvidar de la realidad de cada persona y de la esencia, que es lo que importa.