¿Greeicy ya le ha perdonado infidelidades a Mike Bahía? Su respuesta sorprendió a todos

Greeicy y Mike Bahía, conforman una de las relaciones más admiradas en las redes sociales. Sus millones de fanáticos alrededor del mundo, han sido testigos del amor que se profesan y del hermoso hogar que han construido junto a su hijo Kai.

No dejes de leer: Greeicy habló sobre los desafíos en su rol más importante, el de ser mamá

A pesar que han sido muy reservados con los detalles de su relación amorosa y hasta con la imagen de su pequeño; cada vez que revelan detalles sobre su vida, rápidamente acaparan la atención de todos sus seguidores.

Justamente, a través de su más reciente ‘live’, en su cuenta de Instagram, la caleña habló sobre un tema del que le habían preguntado en otras ocasiones, el engaño. Con respecto a este tema, la mujer no tuvo reparo alguno en responder.

Lee también: ¿Greeicy nuevamente está embarazada? Esta foto de la cantante lo comprobaría

Inició contando que un error lo puede cometer cualquier humano, sin embargo, dijo que se podría perdonar solo una vez, aclarando que si lo mismo se convierte en un hábito, el tema ya sería totalmente distinto.

"Yo siento que todos somos seres humanos y todos en algún momento nos podemos equivocar...ya que usted coja el hábito pues de estarse equivocando, ya es otro cuento. No sé si a Mike le ha pasado o le vaya a pasar y me entero, obviamente que sería muy fuerte, obviamente no voy a decir que me da igual, pero seguramente diría 'ok, no pasa nada', pero que no salga con que la volví hacer y la volví a hacer...", dijo la artista.

No dejes de leer: Greeicy Rendón y sus cinco fotos más candentes: ¡prometen deleitar el ojo!

Además, dijo que había varios tipos de relaciones, aclarando que hay algunas parejas que les funciona y lo toman de hábito, en su caso afirma que no su modo de pensar es que un error se puede perdonar, mas no algo que ya sea repetitivo.

Frente a sus declaraciones, muchos de los internautas, opinaron que la intérprete de ‘Tus besos’, ya le habría perdonado algún tema de infidelidad a su pareja.