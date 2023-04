Greeicy dijo que le huye a los hombres que la buscan; ¿Mike Bahía es celoso?

Una de las parejas más estables y admiradas de la farándula nacional, sin lugar a dudas es la que conforman el par de cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía. Su primer hijo Kai, ha sido el integrante con el que esta linda familia ha llenado las redes sociales de mucho amor.

Recientemente, la pareja concedió una entrevista al periodista Roger Figueroa, en donde aprovecharon ente otros temas, para hablar sobre su relación sentimental y los retos que han tenido en el amor.

Uno de los temas que generó curiosidad entre los internautas, fue justamente cuando la también actriz empezó a hablar sobre la forma en que se conoció con el cantante, afirmando que todo fue causalidad. Pues aseguró, que si él la hubiera buscado en un inició, se habría perdido la magia.

"Yo siento que esa tarea la hago bien antes de meterme con una persona y decirle que haga parte de mi vida, yo soy muy analítica hasta de qué manera conocí a esa persona, a mí un hombre que me buscó no me interesa", expresó.

Mike, también tuvo la oportunidad de referirse al tema de que su pareja sea actriz. Por lo que explicó que desde un inicio tuvo claro que por ser su trabajo, tendría que besar a otros hombres y fue ahí, que entendió que su cuerpo era de ella y no de él.

"A mí me pasa algo, yo me hice novio de una actriz que se tenía que besar con otros chicos yo renuncié a eso, renuncié a que su cuerpo es mío, es de ella, es su vehículo para ser feliz, el día que piense que es mío pierdo la libertad de ser feliz", mencionó.

¿Quién es más celoso?

La caleña mencionó que ninguno es celoso, explicando que siempre ha confiado en Mike, por lo que en ningún momento ha tenido que llamar al cantante para hacer qué está haciendo.

"Llevamos 10 años de relación y yo nunca le he hecho una videollamada para ver con quién está, por eso, es importante escoger la personas con la que estás para tener esa tranquilidad", dijo