¿Jordi Marti recibió amenazas por viajar a Miami? Fans de Shakira están molestos

Shakira, continúa tomándose las tendencias en las redes sociales, tras su ruptura con el español Gerrard Piqué, el par de celebridades han sido protagonistas de cientos de titulares en los portales de entretenimiento casi que en todo el mundo.

Sin embargo, en este drama sentimental, podría incluirse a una tercera persona, quien siempre estuvo muy pendiente de cada paso que daba la pareja y que además, vivió de cerca los momentos más importantes de esta familia.

El personaje es nada más y nada menos, que el periodista español de entretenimiento Jordi Marti, quien no solo persiguió durante más de 10 años a la barranquillera para lograr una primicia, sino que, después de su separación, el paparazzi le siguió los pasos al ex futbolista.

Solicitud de Shakira a los periodistas y medios de comunicación

Tras su mudanza a Miami, la artista no quiere volver a vivir las experiencias que experimentó en Barcelona, por esta razón le pidió a los periodistas de Estados Unidos, que no persigan a sus hijos ni en camino al colegio, ni en los espacios extra escolares que tienen.

Fans de Shakira arremeten contra Jordi Marti

Todo parece indicar que el periodista español, no fue bienvenido con la mejor energía a la ciudad estadounidense, pues luego de que el comunicador retratara cada detalle de su llegada a Miami, ha recibido gran cantidad de comentarios en su contra.

Por esta razón, tuvo que aclarar a través de las redes sociales, que no está en esa ciudad por Shakira, sino por otro motivo, que tiene que ver con un artista latino muy reconocido.

“Aquí mucha gente me está escribiendo; ‘¿Estás por Shakira?’ NO, a Miami hace trece años que vengo señores, aquí he hecho reportajes a multitud de personas reconocidas y hoy les voy a mostrar una exclusiva de un artista latino muy conocido”, dijo.