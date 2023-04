Felipe Saruma abre debate por video en el que besa a Adhara, su hijastra, en la boca

Felipe Saruma, el famoso creador de contenido colombiano, es uno de los hombres más cotizados y elogiados de las redes sociales por su creatividad y calidad en cada uno de los videos o fotografías que comparte en sus redes sociales.

El joven con apenas 24 años ha logrado posicionarse con su contenido y la productora que creó, llamada VC Saruma (Vertical Cinema).

El colombiano no ha escatimado en compartir los mejores momentos que ha vivido desde su relación con Andrea Valdiri, la reconocida creadora de contenido, bailarina y empresaria barranquillera.

Cabe mencionar que la pareja es una de las más estables y cotizadas de las redes sociales por sus muestras de amor constantes, sobre todo por el amor que ha demostrado Saruma con las hijas de Valdiri.

Antes de que se casaran, la barranquillera ya había sido madre dos veces, aunque sus hijas son de diferentes padres, siempre han vivido con ella.

Sin embargo, la paternidad de Adhara es una de las más cuestionadas, sobre todo porque su padre, Lowe León ha dado de que hablar en diferentes ocasiones pidiendo una prueba de paternidad y de ser positiva, que lo dejen compartir tiempo con su hija.

Sin embargo, Saruma se caso sin importar sus hijas, pues contrario a esto, les ha demostrado el amor de padre y ha desempeñado su papel como la figura paterna en el hogar.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, el bumangués compartió un video en el que presume algunos de los momentos de calidad que pasa con Adhara, su hijastra, a quien considera su hija.

Allí se les ve jugando con la pequeña, riéndose, bailando, abrazándola corriendo, pero un detalle en particular fue el que abrió el debate en redes sociales.

En un momento del video se ve a Saruma abrazar a la pequeña y darle un beso en la boca, algo que provocó el rechazo de algunos internautas en redes sociales.

“Todo bien hasta que la beso en la boca, la boca de los niños no se besa, para besarlos están las mejillas”, “es que los niños no se besan en la boca cuando comprenderán que solo es una niña”, “no me gusta los niños no se besan en la boca”, escribieron algunos usuarios.