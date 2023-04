El supuesto tuit que armó la tormenta de arena entre Bad Bunny y Harry Styles en Coachella

Bad Bunny no solo terminó robándose el show en Coachella por el concierto que ofreció en el festival durante el fin de semana, sino que también está en el ojo del huracán debido a la molestia que despertó entre los fans de Harry Styles.

Según apuntan, Benito pareció insultar al artista británico en medio de su show en Coachella, todo gracias a un tuit que apareció en una de las pantallas en medio del show del reguetonero y el cual se situó en la parte de atrás mientras el artista presentaba su show.

Por su parte, el equipo de Bad Bunny aseguró que las cosas no son como parecen, y se mantienen tranquilos al sostener que la publicación no fue aprobada por el artista, quien se empeñaba en sacar adelante su espectáculo.

El tuit decía:

“Buenas noches, benito podría hacer lo que fuera (as it was), pero harry nunca podría hacer el apagón”, haciendo referencia a “El apagón”, canción que pertenece al álbum Un Verano Sin Ti.

Asimismo, la compañía Sturdy.co, encargada de la producción de las imágenes, coincidió con el equipo de Bad Bunny al asegurar que el puertorriqueño no aprobó el tuit que pretendía atacar a Harry Styles.

“Nuestra intención es crear diseños alegres que encarnen la personalidad de Bad Bunny y amplifiquen la experiencia que presenta como artista”, relató Sturdy.co en un breve comunicado emitido en sus stories de Instagram.

Mientras tanto, por el lado de Benito, el artista no se ha manifestado al respecto, mientras que los seguidores de Harry se mantienen un poco ofuscados por la intervención que no solo ofendió al intérprete de As It Was, sino también empañó el show de Bunny en Coachella.