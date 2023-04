Bad Bunny comparte contundente mensaje en Coachella: "Nunca me van a conocer por un video"

Bad Bunny ha regresado a los escenarios musicales tras haber estado unos meses enfocado en otros espacios de su carrera. Con su presentación en Coachella, el artista hizo historia en Indio, California, Estados Unidos; ante miles de personas que bailaron con él y conocieron un poco de la historia de la música latina.

Además, de interpretar sus grandes éxitos, el ‘Conejo malo’, compartió varios mensajes entre el repertorio que tenía preparado para los miles de espectadores que estaban presenciando su puesta en escena en el Valle de Coachella en el desierto de Colorado.

Uno de los mensajes que marcó su show de dos horas, fue justamente uno en el que hacía referencia a todos los rumores y noticias falsas que se han tejido durante los últimos meses, debido a varios escándalos que han rodeado su carrera profesional y sentimental.

“La gente a veces piensa que conoce la vida de los famosos y no es así. No saben lo que pensamos, lo que sentimos, no saben cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de los que sienten un corazón, por eso yo les digo que lo que vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean. Y el que quiere conocerme de verdad, yo lo invitó a mi casa ¿quién quiere conocerme?”, dijo en una de las intervenciones de su show.

Aparentemente el intérprete de ‘Yo perreo sola’, se habría referido a un tema que lo tenía en medio de una ola de comentarios y fuertes críticas, todo por cuenta de unas declaraciones que dio en una entrevista en la que se refirió sobre el racismo en la industria musical, pero que desde luego sus palabras no fueron comprendidas.

Agregando que nunca lo van conocer por un video viral en las redes sociales, una entrevista en el que se cambia el mensaje o un video viral en las redes sociales, recalcando que todo quien quiere conocerlo, lo invita a tomarse algo en su casa.

“Nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje”, dijo.

El artista también aprovechó para referirse sobre sus inicios en la música, su historia de vida y sus metas, compartiendo con todo el público de Coachella lo bien que se siente y lo feliz que es su presente.