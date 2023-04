Kendall Jenner ‘chorreando la baba’ mientras veía a Bad Bunny durante su show en Coachella

Coachella 2023, presenció uno de los shows más esperados por muchos, el del artista latino Bad Bunny, quien con su espectáculo de dos horas, cautivó a más de un espectador que esperaba con ansias verlo cantar en vivo en uno de los festivales de música más importantes del mundo.

No dejes de leer: Kendall Jenner puso a babear a los fans de Bad Bunny: “¡Qué buena mano la del conejo!”

Y es que el puertorriqueño no solo cantó éxitos como ‘Vete’, ‘Titi me preguntó’ y ‘Yo perreo sola’, sino también, que por medio de voz en off, compartió mensajes e historias tipo documental en los que, acompañados de imágenes en las pantallas, llevó a los asistentes por un viaje en el tiempo, que quizás no esperaban.

Además, de su impecable presentación, que solo se vio opacada por unas fallas técnicas al momento de cantar junto al rapero Post Malone, el artista puso a vibrar a los asistentes, entre los que se destacan, la supermodelo Kendall Jenner.

Kendall Jenner acompañó a Bad Bunny en Coachella

Una de las espectadoras de la presentación de Bad Bunny y que no pasó desapercibida, fue sin lugar a dudas, Kendall Jenner, a quien se le vio muy feliz disfrutando el show del ‘Conejo malo’.

Te puede interesar: Bad Bunny y la fuerte golpiza que recibió por luchadores de la WWE

La mujer estuvo en primera fila para no perderse ningún detalle del espectáculo, sin contar que, hasta se le vio bailando al ritmo de los éxitos musicales del artista, dejándose contagiar por los sonidos musicales del artista de 29 años.

Cabe resaltar que no fue la única vez que se les vio a pocos metros en el mismo lugar. Al par de celebridades internacionales, también se les vio llegar juntos al evento que tuvo lugar en el Valle de Coachella en el desierto de Colorado.

Mira también: Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos montando a caballo; ¡aquí los mejores memes!

Además, la pareja también asistió a la presentación de Rosalía, quien además, tuvo como invitado a su prometido, el puertorriqueño Rauw Alejandro.

Pues bien, mientras que Jenner y Bunny cantaban y bailaban al ritmo de los éxitos de la española, The Weekend, también llegó a saludar al artista puertorriqueño. Definitivamente, un festival en el que tanto artistas como fanáticos, vivieron al límite la música.