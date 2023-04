Rosalía con colmillos y tanga de jean revolucionó las redes sociales; “me hipnotizaste”

Rosalía, la famosa cantante española, sigue enamorando y convirtiéndose en una de las mejores y más cotizadas cantantes gracias a su derroche de talento, pues ha logrado llevar a la cima sus canciones.

Te puede interesar: El supuesto tuit que armó la tormenta de arena entre Bad Bunny y Harry Styles en Coachella

La española se ha convertido en todo un fenómeno musical con canciones como, ‘Con Altura’, ‘Bizcochito’, ‘Despechá’, entre otras que tuvieron una buena acogida a lo largo de los años.

Por otra parte, también se ha convertido en todo un icono de la moda, pues cada vez que comparte una nueva apariencia, sus seguidores no dudan en replicarla y por supuesto elogiarla.

Te puede interesar: Justin Bieber fue grabado teniendo extraños comportamientos en Coachella

En las últimas semanas, Rosalía y su pareja, Rauw Alejandro, han estado en el foco mediático y todo por sus recientes estrenos musicales.

La pareja es una de las más queridas en la farándula internacional, sobre todo después de haber revelado su compromiso.

En su más reciente canción, ‘Beso’, la pareja incluyó un clip en donde revelan el momento en el que Rauw le pide matrimonio y ella presume con orgullo su enorme anillo.

Te puede interesar: Primeras imágenes de Shakira y sus hijos en Miami, luego de haber dejado Barcelona

Desde entonces, millones de personas y la prensa internacional no les pierden el rastro, de hecho, ya existen algunos rumores sobre un supuesto embarazo, sin embargo, no se conocen detalles y ninguno de los artistas ha confirmado o desmentido la noticia.

Rosalía se convirtió en vampiro; ¡alerta hot!

La artista compartió recientemente en su cuenta de Instagram una galería de imágenes en donde se dejó ver con una nueva apariencia.

Allí llevaba unos colmillos, lentes de contacto color café, su cabello recogido unas botas que alcanzaban sus muslos y unas tangas de jean que causaron impresión entre sus más de 24 millones de usuarios.

Te puede interesar: Bad Bunny y Grupo Frontera unen fuerzas para lazar ‘Un x100to’, su nueva canción

Además, en una de esas fotografías se le ve junto a Rauw, su prometido, quien también tiene colmillos como de vampiro.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los seguidores, “eres increíble”, “Rosalía, por vos me vuelvo hetero”, “ella parece parque jurásico”, “para ser sexi no se necesitan mucha magia simplemente Rosalía”, escribieron algunos usuarios.