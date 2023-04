¿Maluma haciendo del uno? Filtran posible foto del cantante en un baño público

Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, es uno de los artistas más destacados a nivel nacional e internacional. Su carrera ha estado llena de éxitos musicales y también, personales, llevándolo a la cima de la industria.

Para nadie es un secreto que el antioqueño es uno de los hombres más deseados por muchas de las fanáticas del género urbano. Pues el artista se ha convertido en todo un sex symbol, sus fotografías en las que aparece con poca ropa son las favoritas de su público.

Es por esta razón que sus fanáticos pueden llegar a tener pensamientos oscuros con el intérprete de ‘Junio’, en los que cualquier situación surreal puede convertirse en toda una realidad.

Justamente en las redes sociales ha tomado fuerza una fotografía de un hombre en un orinal de un baño público y que al parecer, se trataría nada más y nada menos, que de Maluma.

¿Maluma en un baño público?

En la instantánea el hombre aparece con un look muy parecido al que llevaba el intérprete hace algunos años, en su faceta de ‘Pretty Boy, Dirty Boy’. El joven, quien está de perfil, se encuentra en un baño público, mirando hacia abajo y sosteniendo una bebida.

Muchos en redes sociales, aseguran que se trata del cantante y que evidentemente, le tomaron la foto cuando estaba distraído. Otros, por el contrario, dicen que no es Maluma y que solo se trata de un hombre muy parecido en redes.

¿Qué opinas de la fotografía? Leemos tus comentarios en redes sociales.