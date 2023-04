Santana Rosa, así se presenta ante el mundo luego de su transición de hombre a mujer

El actor Santiago Gómez, es recordado por participar en diferentes producciones colombianas como ‘La venganza de Analia’ y ‘Palpito’. Pues bien, ahora, la actriz se presenta ante el mundo como Santana Rosa.

La actriz se declaró abiertamente gay en el año 2020, pero fue durante los últimos dos años que empezó a replantearse sobre su identidad de género, pues menciona que desde pequeña se sentía atraída por las actividades de las niñas.

Además, de gustarle los juguetes de niñas, la mujer trans afirma que en sus pensamientos desde pequeña siempre había una mujer, hasta el punto de llegar a sentirse una mujer en la intimidad. Todos esos pensamientos la llevaron a tomar la decisión de realizar su transición.

En una reciente entrevista con el personaje de ‘Diva Rebeca’, interpretado por el actor Omar Vasquéz, reveló que era la primera vez que hablaba para un medio como Santana, claro está, después de su transición.

“Para mí es una gran alegría verme como me veo ahora. Pensé que nunca iba a ocurrir. Desde niño siempre me gustaron las uñas pintadas, el maquillaje, los tacones y las faldas. Mis mejores amigos me han ayudado a creer y a conectarme conmigo, mi esencia y lo que siempre he sido”, dijo.

Además, comentó que es todo un reto asumir el cambio y enfrentarse al mundo como una mujer trans, más aún , cuando ya era conocida en las pantallas como Santiago.

“Reconocerlo, entenderlo y actuar en consecuencia a eso. Siento que todo el mundo está en constante cambio. Tomar la decisión de hacer una transición de género binaria, de vivir como mujer trans y lo que eso implica, es un camino muy personal”, mencionó.

No dudó en referirse a que ya estaba participando en producciones con personajes de mujer.

“He estado en cuatro producciones como mujer. Terminé de grabar hace poco una película y creo que estoy apareciendo actualmente en Ventino. Pero imagínate, no está tan mal. La verdad está muy bien y gracias Dios no me ha ido mal, porque esto es lo que yo amo hacer. Incluso, creo que ahora soy mejor actriz”, agregó.