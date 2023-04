La Segura compartió su “renacer” en redes con sexy fotos en lujoso auto

‘La Segura’ se ha convertido en una de las creadoras de contenido más elogiadas en las redes sociales por su derroche de sensualidad y su personalidad arrolladora con la que ha divertido a más de uno.

La caleña se ha destacado en las redes sociales por su carisma y por crear contenido divertido y de entretenimiento en donde interpreta situaciones de la vida cotidiana con las que identifica a su público.

Natalia, nombre de pila de ‘La Segura’, también se ha visto envuelta en diferentes polémicas a lo largo de su carrera en redes sociales.

A pesar de ser criticada, la joven ha hecho caso omiso a esto y ha seguido compartiendo detalles de su vida.

Una de las situaciones más polémicas y que más ha dado de que hablar, fue cuando intentaron acabar con su vida unos motorizados que alcanzaron a dispararle.

A raíz de esto ‘La Segura’ ha tenido varias complicaciones en su salud, a esto se le sumó la reacción de los biopolímeros que tenía en sus glúteos.

Tras estas complicaciones y luego de ser sometida a cirugía de extracción de biopolímeros, la caleña ha vuelto de manera paulatina a las redes sociales sin dejar de lado las complicaciones o dolores a causa de este producto toxico.

‘La Segura’ renace en redes sociales

La caleña compartió recientemente en su cuenta de Instagram una galería de fotos en las que posó como toda una “diosa”.

Allí se le ve con un ajustado atuendo que destaca su figura mientras posa junto a un auto de lujo, su larga cabellera negra y sus labios rojos.

Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar, “te felicito, eres una guerrera”, “amo tu seguridad, me encantas”, “la más guapa de todas”, “que bella mujer, Dios te bendiga”, “eres divina, no necesitas de nada”, escribieron algunos usuarios.