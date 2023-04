Shakira dedicó sentidas palabras a Carlos Vives: "Artistas como tú aparecen cada mil años"

Al hablar de artistas que le han aportado al folclor y a la cultura colombiana, sin lugar a dudas, hay que mencionar a Carlos Vives, quien durante décadas ha hecho brillar al país cafetero con sus letras, ritmos y sonidos diferenciales, que han generando recordación durante años.

Justamente, el samario brilló durante la gala de los Latin American Music Awards 2023, en donde le fue otorgado el prisma de cristal del Latin AMAs Legacy 2023, destacando su carrera y trayectoria musical, además, de los aportes a la idiosincrasia cafetera.

Su colega y amiga, Shakira, también ha jugado un papel importante en la cultura colombiana, aunque los dos artistas componen y expresan su música diferente al otro, siempre ha existido ese compañerismo entre ambos artistas.

Pues bien, en medio del homenaje a Vives en los AMAs 2023, la barranquillera decidió dedicar unas sentidas palabras a través de su cuenta en Instagram, a su amigo, expresando toda su admiración y resaltando sus aportes a la cultura colombiana.

“Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte”, inició.

A través de un video en el que recopila diferentes fotografías y videos al lado del cantante, la artista recordó varios momentos de su vida en los que han coincidido, como una entrega de premios, el rodaje de su colaboración ‘La Bicicleta’, el concierto por la Paz, entre otros.

“Lo que has hecho por nuestra Colombia no lo han conseguido ni políticos ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser”, continuó.

Además, aprovechó el momento para completar su mensaje, expresando todo lo que ha construido con su música.

“Tú le has llevado a niños, a ancianos y a quienes no conocían nuestras costumbres ni hablaban nuestro idioma, un pedazo de nosotros en cada canto… Y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra. ¡Te quiero, amigo, te queremos todos! ❤️”