Belinda rompió y el silencio y habló de lo que piensa del bebé de Nodal y Cazzu

La relación entre Belinda y Christian Nodal sin lugar a dudas fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo, el breve noviazgo entre los cantantes terminó en una fuerte rivalidad entre ambos artistas mexicanos. Sin embargo, gracias a la gran fama que tuvieron mientras estuvieron juntos, los fanáticos no han logrado superar del todo esta faceta que vivieron los famosos y todavía suelen hacer preguntas sobre lo que fue de la relación.

Te puede interesar: Nadia Ferreira y Marc Anthony desmienten rumores de supuesto divorcio

Pero en vista de la más reciente noticia sobre que Nodal estaba esperando su primer hijo junto a la rapera argentina Cazzy, los usuarios comenzaron a bombardear a Belinda con preguntas concernientes la tema, al comienzo, la cantante se abstuvo de contestar a los interrogantes.

Te puede interesar: Nodal ya tiene la ‘pinta’ de recién nacido para su bebé, fans le dieron tierno regalo

Sin embargo, a su llegada a la Feria Nacional de San Marcos, Belinda hablo por primera vez de lo que sentía sobre la llegada del hijo de Nodal: “Les pido de favor que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo porqué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor” concluyó la compositora.

Te puede interesar: Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: crecen rumores de que se van a separar

No obstante, otros seguidores también recodaron que mientras Belinda y Nodal estuvieron comprometidos, la cantante habría mencionado su deseo de querer ser madre junto al artista mexicano. Pero en vista de los posteriores problemas que tuvo la pareja ese deseo tuvo que quedar en el pasado.