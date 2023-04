Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: crecen rumores de que se van a separar

Varios medios de Portugal y España compartieron la noticia sobre la supuesta ruptura entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo a raíz de los comportamientos egocéntricos que estaría teniendo la modelo. Dentro de los rumores algunos señalan que al parecer Georgina solo se ha interesado por pasar la mayoría de su tiempo haciendo compras y derrochando su dinero, por si fuera poco algunos roces con la mamá del futbolista no tendrían contento al deportista.

La pareja estaría atravesando una crisis que podría llevarlos al final de su romance y que los planes de un posible compromiso se vean coartados. Según fuentes cercanas a los dos famosos Cristiano Ronaldo no soportaría más los caprichos de Georgina y también la difícil relación que ella y la madre del futbolista, Dolores Aveiro, sostienen sería otro motivo de disgusto por parte del deportista.

Al parecer la convivencia entre ambos novios se estaría tornando complicada tanto que el reconocido periodista Daniel Nascimento se atrevió a decir que: "Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se creé que está a la altura (en fama y dinero) de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada".

Mientras tanto ninguno de los dos famosos ha salido a dar declaración al respecto por lo que hasta ahora los rumores sobre su separación siguen generando duda. Para varios de los seguidores de la modelo la segunda temporada de su serie en Netflix ha causado controversia. Pues a diferencia de la primera temporada en la que aparecía el jugador en esta segunda solo sale en muy pocas escenas.