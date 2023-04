¡Lo sacó a los golpes! Mujer encontró a su esposo en los brazos de amante

Los testimonios de infidelidad y videos de la forma en que los amantes son atrapados en su momento de pasión suelen hacerse tendencia en redes sociales, donde un gran número de internautas comparten memes y reacciones de humor.





A pesar de que la infidelidad es reprochada por muchas comunidades, suele ser uno de los temas de debate ya que algunos deciden perdonar o no los amoríos de sus parejas.





En el pasado han salido a la luz videos de los ingeniosos métodos de escape, como un hombre que se colgó desde la ventana de un edificio, o de cuando varios pretendientes de una mujer se encontraron en un mismo lugar.





Un caso similar se hizo viral en redes sociales, pues quedó registrado en video el momento en que una mujer encontró a su pareja en un supuesto establecimiento de citas.





El hecho fue publicado por la usuaria ‘Blog Karen Belen’ y ya supera los 7.7 millones de reproducciones.





“Sale, sale”, se escucha decir a la mujer en el video, mientras arrastra al hombre fuera de la habitación. Los presentes quedaron sorprendidos y uno de ellos trató de evitar que la mujer ingresara al lugar.

Al parecer, el hombre le habría sido infiel como una forma de vengarse de su pareja. “Me pusiste los cachos, me pusiste los cachos”, le dijo el hombre mientras hacía la señal de los cuernos.





Uno de los presentes sacó un bate de béisbol y evita que el enfrentamiento termine a los golpes. Finalmente el protagonista de la riña se sube a su moto y la mujer lo persigue para que no escape.

“Que te quedes aquí te estoy diciendo”, le dijo la mujer y el sujeto emprendió la huida. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar.

“Amiga no pierda su tiempo”; “La engañan a ella, ahora que no me engañen a mí”; “Cómo se humillan tanto por un hombre”, escribieron.