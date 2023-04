¿Héroe sin capa? Cuidador salvó a un panda de morir ahogado con maniobra de Heimlich

Los pandas se han ganado la reputación no solo de ser tiernos, sino también de ser muy torpes, como lo han reflejado un gran número de producciones cinematográficas e imaginarios populares.





Sin embargo, en algunas ocasiones esta idea parece contar con algo de verdad al protagonizar escenas peculiares.





En redes sociales se hizo viral el video de un panda que por poco muere ahogado debido a una zanahoria. ‘Qingquin’, como es el nombre del mamífero, estaba comiéndose una zanahoria en el Centro de Investigación y Conservación de Pandas Gigantes en China, cuando por poco pierde la vida.





Quedó registrado el momento en que el animal parece ahogarse, por lo que un cuidador del centro debió auxiliarlo a través de la maniobra de Heimlich.





El trabajador, quien fue identificado como Yang por medios internacionales, le dio palmadas en la espalda para que expulsara lo que obstruía su garganta.





Asimismo, se aprecia en la grabación que le realizó la conocida maniobra de Heimlich, que se emplea cuando un persona tiene este tipo de obstrucciones.





En medio de la angustia, el cuidador levantó al animal de sus patas, hasta que finalmente pudo ponerse a salvo.





Al parecer esta no sería la primera vez que el panda se mete en problemas, pues según medios de comunicación ya ‘Qingquin’ tiene la reputación de ser un oso travieso y juguetón que le gusta revolcarse en la tierra,

La grabación no tardó en hacerse viral en redes sociales y causar todo tipo de comentarios, especialmente de aquellos que señalan que “suelen estar en riesgo de muerte”.

“Después se lo come”; “Los pandas bordean la extinción cada dos años”; “La selección natural no está de su lado”; “Los pandas no se extinguen porque no los dejamos”; “Son iguales a nosotros, no nos extinguimos de pura suerte”, escribieron.