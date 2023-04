Jessica Cediel es criticada por riesgosa practica de belleza

¿Cortándose las pestañas? la presentadora Jessica Cediel esta nuevamente en el ojo del huracán y ahora todo por cuenta de una extraña practica, resulta que la Cediel compartió en su cuenta de Instagram en la que suma más de diez millones de seguidores, un video donde su hermana Melissa Cediel le estaba cortando las pestañas.

Jessica ha estado en boca de muchos internautas no solo por su trabajo como profesional si no también por su condición de salud con los biopolímeros en su cola, este hecho le ha traído criticas como también personas que están a favor de ella, lo cierto es que en lo que refiere a este caso, al parecer ya esta cerrado, pues la bogotana dejó claro que no quiere ninguna indemnización económica.

La también creadora de contenido, es considerada como una mujer muy bella y sensual, sus bailes en redes sociales han sido aplaudidos por muchos y criticados por otros, a lo que ella siempre ha respondido que es el 'mood' con el que se despierta y es feliz cada ves que prende la cámara de su celular y baila.

Lidiar con los seguidores en redes sociales no es tarea fácil, sin embargo la mujer, no para de dar de qué hablar, en dicho video que se menciona anteriormente donde le están cortando las pestañas, la presentadora escribió que al parecer era un video solicitado por muchas mujeres ya que a ella le ha funcionado cortar sus pestañas y a pesar de que dejó claro en el copy del video que consultaran a un experto y especificó, cómo hacerlo no pudo escapar de los cientos de criticas que recibió.

Muchos aseguraron incluso que Cediel no sale de una, para meterse en otra, lo cierto de esto es que cuenta con una comunidad bastante grande en redes sociales y según lo que se interpreta, el mayor porcentaje de su público son mujeres, así que este tipo de practicas deben ser siempre bajo la supervisión de expertos en la materia.

Al final Jessica da un mensaje a sus “princesas” de belleza natural, haciendo referencia a que cada mujer se quiera tal y como es y seguramente a no seguir patrones de belleza puestos por la sociedad.