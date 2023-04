Jenn Muriel muestra sus atributos y más de uno ‘se saborea’

La creadora de contenido Jenn Muriel, ha mostrado su lado más sensual poniendo a escoger a sus fanáticos entre tres atuendos de infarto. Cabe recordar que la influenciadora saltó a la fama luego de su romance con el también creador de contenido Yeferson Cossio.

Ambos tuvieron un romance que alcanzó a ser de varios años, pero sorprendieron a sus fanáticos anunciando su separación. No obstante, los seguidores no pueden olvidar del todo este noviazgo y no desaprovechan cada oportunidad para sacarla a la luz.

Luego de que el paisa hiciera pública su nueva relación con la modelo Carolina Gómez y la que desató toda una oleada de críticas debido a la apariencia de la joven. Como era de esperarse Jenn Muriel también estuvo implicada en la controversia debido a que muchos la compararon con la nueva novia de su ex.

Pero, pese a que Cossio siguió con su vida y ahora tiene nueva pareja, por su parte Jenn parece que quiere darte un tiempo para sí misma antes de volverse a involucrar con alguien más. Pero así mismo también ha aprovechado para grabar nuevo contenido en sus redes sociales.

Uno de los videos más recientes puso a delirar a más de uno, ya que la paisa mostró sus atributos en tres diferentes outfits algunos bastante reveladores en los que podía apreciarse la sensualidad de la modelo.

“Cuanta belleza”, “Qué delicia”, “De todo lo que se perdió Yeferson”, “Usff @jennmuriel es más mamasita que el plástico que tiene ahora Yeferson Cossio”, “@yefersoncossio cuál te gusta a ti mano”, fueron algunas de las opiniones más leídas.