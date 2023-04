Novia de Yeferson Cossio no aguantó más y reveló foto de su pasado; ¿muy diferente?

Yeferson Cossio se ha tomado las tendencias en las redes sociales durante los últimos días. Todo por cuenta de su novia novia, una joven de Antioquia llamada Carolina Gómez y quién sería la mujer que le robó el corazón tras su ruptura con Jenn Muriel.

Sin embargo, la mujer ha generado opiniones divididas por su aspecto físico. Muchos de los internautas aseguran que la joven se ha realizado muchos procedimientos estéticos en su rostro y cuerpo. Esto, debido a su imagen angelical y figura casi que perfecta.

Debido a esta presión que ha tenido la paisa, Yeferson ha salido en diferentes oportunidades a defenderla, mencionando que su novia no tiene cirugías plásticas, agregando que desde pequeña ha tenido una imagen envidiable.

Por esta razón, Carolina decidió eliminar los rumores de una vez por todas y compartir con sus miles de seguidores un carrusel de fotografías en el que dejaba al descubierto cómo lucia a muy corta edad.

Iniciando el carrusel de fotografías, se puede apreciar dos instantáneas del presente, acompañadas por una más de cuando la joven estaba de unos cuantos años.

"Supuestamente soy una “peliteñida” y “plástica que se inyecta los labios” sí, al parecer hago eso desde que era una bebé. Aunque no tiene nada de malo las mujeres que lo hacen, todas somos hermosas a nuestra manera. Por mi parte sólo me hice los senos aún no me pienso hacer nada más", escribió en el post.

Dando por finalizado todos los rumores que la acusan de inyectarse los labios y tinturarse el pelo, ya que de acuerdo con las palabras de la mujer, solo se ha realizado un procedimiento estético, la mamoplastia.