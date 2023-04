Comparan coeficiente intelectual de Shakira con el de Piqué y claramente hubo sorpresas

Han sido varias las pullas que ha recibido Gerard Piqué desde que se supo de la ruptura con Shakira. Hasta por parte de la misma colombiana, el hombre ha recibido algunas indirectas en sus canciones, este fue el caso de la ‘Sessions#53’ junto al productor musical, Bizzarrap.

Te puede interesar: Piqué sufre inconveniente mientras paseaba con Clara Chía: casi se le sale una

En una de las partes de la canción, la barranquillera habla sobre la inteligencia de un hombre, lo que apuntaría que se refiera a la del papá de sus dos hijos.

"Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también". Luego, en otra parte de la canción dice "Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú, uuhh".

Lee también: Clara Chía habría enfurecido por lujoso regalo que Shakira recibió de Piqué en el pasado

Sin embargo, en una entrevista, el papá de Gerard, el señor Joan Piqué, dijo que el exjugador del Barcelona, en su adolescencia era muy inteligente, afirmando que en ese momento podía tener un coeficiente de 170. Pese a lo inteligente que decía ser, Joan, dijo que a toda la familia le sorprendió cuando Gerard se inclinó por los deportes, metiéndose de lleno al fútbol profesional.

Aunque en su vida se fue por el lado de la pelota, esto no quiere decir que no haya pasado por la academia. Según la revista Aló, dice que Gerard estudió en la Universidad de Harvard, donde cursó economía y educación financiera. Agregando, que aprendió varios idiomas.

No dejes de leer: ¿Por qué Bad Bunny le rindió homenaje a Shakira en Coachella? Te lo contamos

A pesar de todo esto, Shakira, no se queda atrás, pues la mujer también ha demostrado ser muy inteligente y hábil para la educación. Cabe recordar, que en 2007 realizó un curso de Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de California.

Años más tarde, en el 2020, durante la pandemia, la mujer decidió estudiar Filosofía Antigua en la Universidad de Pensilvania. Sin contar, que sabe cinco idiomas, entre ellos su lengua natal: inglés, portugués, italiano, francés y, como era de esperarse, catalán, gracias a su convivencia con el exfutbolista.

¿Cuánto es el coeficiente de Shakira y Gerard?

De acuerdo con un estudio por Cociente Intelectual, se afirma que el IQ de la colombiana es de 140, destacándose como una de las mujeres más inteligentes del planeta.

Mientras que por el lado de Piqué, arrojaría el mismo de Shakira, un IQ de 140, según el diario mexicano El Heraldo. Lo que sería una respuesta contundente frente al éxito en sus negocios empresariales.