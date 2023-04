Margarita Rosa de Francisco habló de Carlos Vives y un crucial momento de su matrimonio

Margarita Rosa de Francisco modelo, actriz y presentadora es sin lugar a dudas ha sido una las celebridades más famosas de la televisión colombiana, gracias a su trayectoria en los medios y a su participación en varias producciones bastante aclamadas por el público se ha ganado el cariño de miles de seguidores en sus redes sociales.

Muchos recuerdan que la caleña estuvo casada con el cantante Carlos Vives en la década de los 80; sin embargo, luego de dos años de casados decidieron divorciarse. No obstante, los fanáticos aún recuerdan a la pareja, es por ello que la misma presentadora comentó recientemente en el programa de ‘Lo Sé Todo’ que durante su matrimonio vivieron un momento que no fue nada romántico.

“Hay un momento, que fue cuando nos casamos, donde hablo de que era lo que realmente me pasaba el día que nos casamos. Que no es propiamente un momento muy romántico. Ahí está Carlos presente, que lo quiero y lo amo. Si me está oyendo, que lo sepa”, dijo la presentadora. A demás todo parece indicar que este relato estaría incluido en su libro de Margarita va sola.

Carlos Vives reveló la razón por la que se divorció con Margarita Rosa de Francisco

En artista contó en medio de una entrevista con el presentador mexicano Yordi Rosado que el motivo que terminó por acabar el matrimonio con Margarita Rosa de Francisco no lo habría amado: “Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida, a veces ganamos y a veces perdemos y encontré una persona que es mi esposa ahora y me acompaña siempre”, dijo.