¿Fin de los rumores? Maluma por fin aclara si tuvo romance con Anitta

Hace un año, Anitta habló sobre el supuesto amorío que tuvo con Maluma y esto dio pie a que se crearan todo tipo de rumores entre los fanáticos. El colombiano nunca habló sobre lo que había dicho la brasileña, pero ya aclaró todo lo que pasó.

Maluma se convirtió en uno de los cantantes con más fama y reconocidos a nivel mundial. Cada canción que el paisa lanza logra posicionarse en las listas de reproducción y su crecimiento es innegable.

Es usual que las personas estén interesadas en la vida personal del artista y quieran saber con qué mujeres ha salido. Por eso, cuando Anitta habló sobre el gusto que tenía por Maluma se crearon todo tipo de teorías sobre ellos.

¿Estuvieron juntos?

Maluma tuvo una entrevista con Alofoke Radio Show, que es un medio dominicano, en este habló sobre este tema que ha sido tendencia desde el 2022. El paisa por fin habló sobre su supuesta relación con Anitta.

Maluma dijo que, aunque ella le parecía muy bonita y se entendían bastante, él siempre tuvo claro que no quería una relación con ella porque se dedicaba a lo mismo. Aseguró que este fue un impedimento para intentar tener más que una amistad con la brasileña.

“Cuando pasó, inclusive, el tema de Anitta y todo eso... cuando ella estaba comenzando su carrera que yo la conocí y nos gustábamos mucho y todo, yo era como: —No puedo estar con ella porque hace lo mismo que yo— me parece que uno necesita tener ese balance, una persona que sea lo contrario a lo que soy yo para que me mantenga los pies en la tierra y me pueda llevar a donde quiero ir”, mencionó sobre su relación con Anitta.

¿Qué había dicho Anitta?

La cantante habló en el 2022 con el presentador Yordi Rosado y le dijo que tenía muchas cosas en común con Maluma y que siempre le llamó la atención. Además, comentó que siempre lo va a amar.

“Nosotros somos muy parecidos en la manera de divertirnos, las cosas que nos gustan, Todavía lo amo mucho, independientemente de estar juntos o no, lo amo. Puedo verlo con otra mujer, él puede verme con otro hombre, nos amamos...”, dijo en aquella ocasión.