Ed Sheeran se defendió cantando en su juicio por presunto plagio

Ed Sheeran inició a enfrentar el juicio por uno de los mayores éxitos de su carrera ‘Thinking Out Loud’. El cantante se defiende ante los herederos de Ed Townsend, quienes lo acusan por presunto plagio de derechos de autor.

¿Por qué están en juicio?

Todo inició en el 2016, cuando Ed Sheeran fue demandado por supuesto plagio en la canción ‘Thinking Out Loud’, por los herederos de Ed Townsend, quien fue uno de los coescritores de ‘Let’s Get it On’, de Marvin Gaye.

En ese momento, el caso se resolvió por fuera de los tribunales en el 2017, pero los acuerdos no se hicieron públicos.

La demanda llegó una vez más a los juzgados e inició este lunes 24 de abril, en donde los herederos aseguran que hay "sorprendentes similitudes y elementos comunes manifiestos” entre ‘Thinking Out Loud’ y ‘Let’s Get it On’.

Ed cantó en el juicio

En medio del juicio, los abogados habrían presionado a Ed Sheeran para que contara cómo compuso ‘Thinking Out Loud’. El cantante accedió después de la insistencia y sacó una guitarra para mostrarles.

El cantante habló sobre su proceso de creación y aseguró que se da muy natural en él. Inclusive, aseguró que en un fin de semana puede llegar a componer 10 canciones. Dijo que tenía “una versión fonética de su autoría” y con esto compone sus éxitos.

Ed inició a cantar y luego explicó que las palabras van llegando, defendiéndose por la autoría de una de las canciones más importantes de su carrera.

Recordemos que ‘Thinking Out Loud’ hace parte de ‘X’ el segundo álbum estudio de Ed Sheeran, con el que consiguió llevar se la canción del año en los premios Grammy.

Escucha aquí las canciones: