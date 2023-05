Sara Corrales reveló por qué rompió su compromiso: "estuve esperando un cambio"

Hace unos meses, Sara Corrales estaba comprometida con el mexicano Rafael Gutiérrez, quien le pidió matrimonio en medio de un viaje por Europa; la actriz le había dado el sí a principios del 2022, pero meses después, se supo que Sara había cancelado su compromiso.

Asimismo, varios meses después de haber cancelado su matrimonio, Sara confirmó que le devolvió el anillo al mexicano y reveló la verdadera razón que la llevó a tomar tal decisión.

Durante estos días, la actriz ha estado muy activa en su cuenta de Instagram, por lo que, recientemente, realizó la dinámica de preguntas y, como era de esperarse, le preguntaron sobre el motivo que la llevó a cancelar su boda.

Lejos de ignorar la pregunta, Sara decidió darle punto final a los rumores y contar lo que verdaderamente la llevó a cancelar su compromiso y devolverle el anillo a su expareja.

¿Por qué Sara Corrales canceló su matrimonio?

Con una fotografía de ella luciendo un hermoso vestido de novia, Sara escribió un corto, pero contundente mensaje con el que explicó que para ella primó el amor propio antes que seguir los estándares de la sociedad.

“Porque entendí que qué el amor no se trata de salvar a nadie, porque no quiero en mi vida ningún tipo de adicción, porque puse por encima de cualquier cosa a mi amor propio y mi paz, porque no me dejé llevar por las ideas de la sociedad de que “ya debería estar casada” aun no siendo feliz a su lado”, dijo Corrales.

Luego, dio a entender que Rafael se había comprometido a hacer ciertos cambios que ella nunca evidenció. “Porque estuve 2 años esperando un cambio que nunca llegó y mil promesas que nunca se volvieron hechos reales, Por eso decidí tomar esa difícil decisión y devolverle su anillo, pero regresarme mi paz”, agregó la actriz.