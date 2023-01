¡De infarto! Sara corrales presumió su nuevo look posando en pequeño bikini

Gracias a su talento e indiscutible belleza, Sara Corrales ha conseguido consolidar una carrera como actriz llena de éxitos y pese a los escándalos en cuanto a su vida sentimental, esto no ha sido impedimento para cosechar grandes frutos y hoy ser una de las colombianas que triunfa en el extranjero.

Y es que la paisa ha sabido muy bien cómo robarse los corazones de millones de internautas, quienes no evitan derretirse ante su atractivo físico, pues para muchos cuenta con una de las figuras más envidiables entre la farándula y no es para menos pues su amor y disciplina en el ejercicio y la vida saludable es de admirar.

Por estos días, la actriz paisa sorprendió a sus millones de seguidores con una publicación con la que se despidió de uno de sus personajes y de paso de su cabellera roja que la acompañó durante meses y le regaló miles de piropos por parte de sus fanáticos.

Con un carrusel de varias instantáneas, Corrales dejó ver que volvió a su característico pelo color castaño que hacen resaltar aún más sus hermosos ojos.

“Cada que termino un proyecto de televisión, corro a cambiarme el look para eliminar la imagen de mi personaje anterior. Amo ser camaleónica y probar con otros colores para verme diferente, no le temo a los cambios. Ahora me decidí por algo más natural que el rojo que traía por mi personaje de Úrsula”, escribió.

Ahora, la talentosa actriz dejó boquiabiertos a sus 3,3 millones de seguidores en Instagram luego de compartir una serie de fotografías en las que no solo alardeó de su nuevo look, sino de su figura la cual dejó al descubierto en un diminuto traje de baño.

En la candente postal, Corrales aparece posando frente al lente con un pequeño bikini azul claro, mientras presume su tonificado abdomen e increíbles y musculosas piernas que se llevaron todas las miradas.

Fue tal el furor que Sara causó con su publicación, que internautas reaccionaron de inmediato con comentarios en la que no la bajaron de “diosa” y “mujer perfecta”.

Pero además de su derroche de belleza, Corrales también llamó la atención por el inspirador mensaje con el que acompañó su post en el que hizo referencia a la importancia de vivir el presente.

“Vivir en el pasado te producirá depresión, vivir en el futuro te producirá ansiedad, vivir en el presente te producirá MUCHA FELICIDAD. Entonces, dime dónde quieres estar. 🙌🏽💖”, escribió.