Aida Victoria reveló por qué sus relaciones no le duran y siempre terminan fracasando

La creadora de contenido Aida Victoria, es considerada por muchos internautas como una de las mujeres más bellas en Colombia. La admiración y fidelidad de sus seguidores, la han hecho merecedora de un gran éxito en el mundo digital.

Además, sus diferentes relaciones amorosas, con otros creadores de contenido la han puesto en el ojo del huracán. Primero, por lo apasionadas que pueden ser y segundo, porque la mayoría de ellas, no han terminado de la mejor manera.

Una excepción podría ser, su más reciente relación sentimental con el streamer Westcol, que finalizó en buenos términos y en las ocasiones que se han referido sobre el tema, lo han hecho con respeto.

A raíz de los secretos que pueden resultar sobre una relación entre dos figuras públicas, los internautas, siempre van a estar a la expectativa de poder conocer más detalles sobre los involucrados.

Por esta y otras razones, la barranquillera abrió la dinámica del cajoncito de preguntas en la sección de Stories en su cuenta de Instagram, con el fin de interactuar con sus seguidores.

Entre tantas preguntas que le realizaron, hubo una en especial que despertó la curiosidad de todos los seguidores y fue justamente una que se refería a la duración de sus relaciones sentimentales.

A lo que la joven respondió que prácticamente era ella la culpable de lo que pasaba con sus relaciones amorosas.

“El común denominador de mis relaciones soy yo misma, entonces mis relaciones fracasan realmente porque yo tomo de manera apresurada decisiones que no debería”, dijo.

Además, aseguró que al inicio de una relación, todo es color de rosa y que ambas partes podrían mostrar su mejor versión durante la conquista.

“Porque me dejo llevar del primer sentimiento que me evoca la persona y yo soy demasiado acelerada, soy muy rápida, así que no me duran las relaciones porque soy muy impaciente”, agregó.