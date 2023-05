Yeferson Cossio habló de su nueva relación y confesó por qué no borra las fotos con Jenn

Yeferson Cossio, el famoso creador de contenido es uno de los más cotizados en redes sociales gracias a su larga trayectoria y ha su contenido de bromas junto a su familia y amigos con los que divierte a su público.

El joven ha conseguido una fortuna gracias a su trabajo en las redes sociales, sin embargo, no ha sido exento de estar involucrado en una que otra polémica en lo que va de su trayecto en redes sociales.

Sin embargo, no se le conoce por estar constantemente en peleas a través de redes, sino por el contrario, suele compartir contenido constantemente para divertir a sus seguidores.

Sin embargo, su fama ha despertado la curiosidad de cientos de usuarios sobre su vida privada, sobre todo por sus relaciones amorosas.

Recordemos que el colombiano sostuvo una relación con la también creadora de contenido Jenn Muriel con quien logró ganarse el cariño de sus seguidores, pues los consideraban una hermosa pareja.

Sin embargo, ambos decidieron tomar rumbos distintos y a pesar del tiempo, aun sus seguidores los recuerdan y no pierden la esperanza de verlos nuevamente.

Sin embargo, por parte de Cossio, el ya inició una nueva relación con Carolina Gómez, una joven que salió del anonimato tras el anuncio de su noviazgo con el paisa.

Recientemente, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, el creador de contenido dio a conocer detalles de su relación.

Allí respondió por qué no ha borrado las fotos de su cuenta de Instagram con su ex, “borrar las cosas, no borra lo vivido”, aseguró.

Además, aprovechó para contar que en su nueva relación es “toxico y posesivo”, algo que, para sorpresa de muchos, su nueva novia acepta y dice gustarle.

También respondieron si ha sido muy difícil que la gente la compare con la exnovia de Yeferson, a lo que ella dijo que sí, pues pasó de estudiar y ser una persona sin fama ha estar en los medios de comunicación por su relación con el paisa.