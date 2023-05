La Segura lloró reclamando a quienes se la montaron por el tamaño de su entrepierna

Natalia Segura o más conocida simplemente como La Segura, es hoy por hoy, una de las creadoras de contenido colombianas más populares en redes sociales. Con más de 8.6 millones de seguidores en Instagram y cientos de publicaciones, la consolidan como una de las influencers más destacadas en el medio.

En esta ocasión la mujer es noticia debido a una publicación que realizó en sus redes sociales, exactamente en la sección de Stories de su cuenta de Instagram. En estas grabaciones, la mujer cumplía con un compromiso publicitario en el que debía lucir un diminuto bikini.

Sin embargo, hubo un detalle que se robó toda la atención de los seguidores y fue justamente su entrepierna. De acuerdo con las propias palabras de la mujer, algunos de los internautas se fijaron expresamente en esta parte de su cuerpo.

Fue tanto el escándalo que se empezó a generar a raíz de estas grabaciones, que la caleña tuvo que salir en sus historias de Instagram, para referirse acerca del tema.

La Segura en medio de lágrimas

Al ver la cantidad de mensajes que le llegaron, la instagramer no tuvo ‘pelos en la lengua’, para hacerle frente al tema y hablarlo de forma contundente con sus millones de seguidores.

“Una está pasadita de kilos, ¿usted cree que la c*** no engorda? O sea, a mí deje de estarme criticando hasta la c***. Déjeme en paz. La idea era que usted comprara el traje de baño que yo me compre, no que me criticara el ch***o”, dijo.

A pesar que muchos habían creído que estaba llorando durante su grabación, La Segura, le aclaró a los que estaban a su alrededor que no era así. Finalmente, aprovechó para hacer una sentidas invitación a sus fanáticos.

“Yo sé lo que me mandó, y no necesito que me los digas porque o también tengo espejo. Si se dice: ‘no opinar sobre el cuerpo ajeno’, [entonces] no opinar sobre la c*** ajena”, dijo.