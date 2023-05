Aida Victoria llamó a Westcol y él le contesta en pleno ‘live’: "¿te pintaron pajaritos?"

Una de las parejas más polémicas que ha tenido la farándula colombiana, ha sido nada más y nada menos la que conformaron en su momento el par de ‘influencers’, Aida Victoria y Westcol. A pesar que ya llevan meses tras su ruptura, aún siguen dando de qué hablar.

Lee también: Aída Victoria fue victima de ceñida licra que le marcó la 'cosita' sin querer queriendo

En esta oportunidad todo nace de una llamada en plena transmisión por parte de la influenciadora hacia el streamer. El antioqueño no dudó en responder y entablar una conversación con su expareja.

Al instante en el que el joven contesta, se escucha a la barranquillera hacerle un reclamo en el que expresa porque no la ha olvidado.

“¿Por qué no me superas? Di la verdad estaba viendo ahorita que estaba en streaming, y yo decía, pero este hombre no se olvida de mí, o sea ¿soy imborrable para ti?”, dijo.

Mira también: Aida Victoria responde a Karen Sevillano: le dijo “loca desquiciada" y se prende la pelea

A lo que Luis Villa, nombre de pila de Westcol, no dudó en responderle de manera directa y en tono de humor. “¡Qué no te voy a superar Aida por favor! Estoy recordando los viejos tiempos, lo único bueno que dejó tu relación es esta tiradera, déjame disfrutarla sí por fa”, mencionó Westcol.

Sin embargo, lo dicho por el joven no se lo creyó Aida, pues dijo que sus seguidores sabían que el paisa no la ha olvidado, pues la mantiene mencionando en cada momento que tiene oportunidad, de acuerdo con las propias palabras de la mujer.

Lee también: Aida Victoria reveló por qué sus relaciones no le duran y siempre terminan fracasando

Lo que generó que el paisa reaccionara y le sacara en cara el más reciente escándalo que protagonizó la barranquillera al ser involucrada sentimentalmente con el cantante Andy Rivera, tras haber participado en uno de sus últimos videos musicales.

“¿Acaso Andy Rivera te acaba de bloquear y estás hablándome por eso?”dijo el joven. A lo que Aida, decidió responderle en la misma tónica a su expareja: “No ¿Acaso Valka y la miss te bloquearon que todo el tiempo estás hablando de mí?”, el joven respondió “¿Acaso te pintaron pajaritos en el aire y te los creíste?”.