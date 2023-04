¿Venganza contra Westcol? Le cerraron su cuenta de Twitch y en redes lo celebran

Westcol ha estado en el ojo del huracán en los últimos días debido a una fuerte polémica que se armó por unas declaraciones que el streamer realizó en su canal de Twitch.

No dejes de leer: “La cagu* re duro”: Westcol se disculpó por comentarios homofóbicos

Los polémicos comentarios iban dirigidos en contra de la comunidad LGBTIQ+ y también, hacia los habitantes de la ciudad de Ibagué. Sus ataques para estas dos poblaciones, no fueron muy bien recibidos y de inmediato muchos internautas y hasta algunos famosos, rechazaron sus opiniones.

Incluso, reconocidas marcas que pautan con él, finalizaron los contratos y expresaron que no volverían a tenerlo en cuenta para futuras campañas.

Le cerraron el canal Twitch a Westcol

“El contenido del canal ha sido eliminado por petición del titular de los derechos de autor”, es el mensaje que aparece cuando se intenta ingresar al canal del paisa.

Te puede interesar: Reconocida marca le quitó patrocinio a Westcol por comentarios homofóbicos

El youtuber ‘Dalas Review’, fue el encargado de reportar el canal del creador de contenido y hacer que lo suspendieran por un tiempo. Esto, no fue por sus comentarios despectivos y homofóbicos, la razón de la suspensión fue por algo totalmente diferente.

Resulta que Dalas, reaccionó en su canal de YouTube, a esos comentarios despectivos hechos por el paisa. Este, al enterarse de lo sucedido, decidió inmediatamente transmitir este video en su canal de Twitch y comentar sobre lo que decía.

No dejes de leer: Aida Victoria no se quedó callada y respondió a los polémicos comentarios de Westcol

Una vez el influencer español, se enteró, procedió a reportarlo por infringir las normas de derechos de autor, teniendo como resultado la suspensión del canal del colombiano.

Westcol, se reportó en su canal de YouTube y mencionó que no era nada grave y que lo recuperaría en un par de días.

“No es grave. En cuestión de días me lo devuelven. Qué h… más cagado. Me está reportando por reaccionar a un video donde él habla de mí”, mencionó el joven.