¡Impresionante! Catalina Londoño de 'Survivor', mostró drástico cambio tras su salida

‘Survivor: la isla de los famosos’, se ha convertido en uno de los programas más queridos por los colombianos durante las noches de la televisión nacional. Los participantes que noche a noche dan lo mejor de ellos en cada prueba, han demostrado de qué están hechos.

Una de las participantes que más ha generado recordación por su destacada participación, es nada más y nada menos, que Catalina Londoño, conocida como ‘Catú’. Para nadie es un secreto que la mujer, se ha ganado el cariño de los televidentes colombianos por su autenticidad y personalidad.

Pese a ser una de las favoritas del público, la colombiana se vió traicionada por sus compañeros, pues no se llegó a imaginar que ella sería la próxima eliminada del famoso reality de superviviencia.

Su descontento se evidenció al momento de salir y apagar su antorcha, pues se marchó sin mirar a sus compañeros, acto que luego explicó en el programa matutino del canal RCN, ‘Buen Día Colombia’.

"Cuando Eléider sacó ese ídolo, yo pensé que ellos sabían y que se lavaban las manos, uno a veces decía, no quiere que sepa que me traicionaron, para no ensuciarse las manos y al estar afuera como juez, les doy mi voto, no sabes la cantidad de cosas que uno piensa allá".

Justamente a raíz de su salida, la actriz ha estado muy activa en sus redes sociales, aprovechando la nueva comunidad que le ha llegado a su cuenta de Instagram gracias a su participación en el programa.

Catalina y su drástico cambio después de Survivor

A través de una ráfaga de historias en su cuenta de Instagram, la mujer mostró su actual figura evidenciando toda la masa muscular que perdió por su participación en el programa de tv.

“Uy Dios mío, aquí ando asimilando esta flacura, miren esto, no tengo nalgas, qué loco, qué loco. Mi cara, estoy remona, las canas, uy no no no, es una versión de mi que nunca había visto”, dijo en el video.