‘Acróstico’, nueva canción de Shakira dedicada a sus hijos: “Se nos rompió solo un plato"

Durante la noche de este jueves 11 de mayo de 2023, la colombiana Shakira, estrenó nueva canción presentada oficialmente en las principales plataformas musicales. ‘Acróstico’, un sencillo musical dedicado especialmente a sus dos hijos, Sasha y Milán.

En esta canción se aprecia a la artista que muchos esperaban volver a escuchar. Esa cantante que conquistó corazones con su letra y tono romántico, es lo que se puede disfrutar en este nuevo lanzamiento musical, que sin lugar a dudas marca una nueva etapa en su carrera musical.

Con un video lyrics, en el que muestra la dura historia de una madre y sus dos polluelos, representa fielmente los meses por los que ha atravesado la colombiana junto a sus dos hijos tras la ruptura amorosa con el barcelonés y padre de sus criaturas, Gerard Piqué.

Las reacciones positivas y en tono de apoyo a la colombiana, no se hicieron esperar: "¡Diosa Shakira! Canción muy bonita. Ya es un gran éxito y merece ser el número 1 Global","Hermosa canción, no se puede evitar la lágrima en el ojo", "Me encantó esta canción, no hay duda que es lo que está viendo y no solo ella, muchas mujeres madres solteras que dan todo por sus hijos", "Me encantó, siempre te vamos a apoyar Shakira, que linda canción vamos a seguir reproduciendo para entrar en tendencias y lograr un récord", fueron algunos de los comentarios en su canal de YouTube.

Cabe resaltar, que esta es la primera canción en solitario que presenta a sus fanáticos tras su regreso musical en el 2022. En el año pasado, la artista se destacó con sencillos musicales en colaboraciones con otros artistas como Black Eyed Peas, Rauw Alejandro, Ozuna, Bizarrap y Karol G.

Aquí el video oficial de 'Acróstico' - Shakira

Aquí la letra completa de 'Acróstico' - Shakira

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy