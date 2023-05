Alicia Keys le arregló el día a un colombiano: no tenía boleta y lo invitó al concierto

El día esperado por muchos fanáticos colombianos, ya llegó y está aquí. Una de las artistas más destacadas del pop, Alicia Keys, se presentará hoy en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, en donde se espera que sus más fieles seguidores, disfruten de cada momento del show.

Sin embargo, a través de redes sociales muchos fanáticos han compartido su tristeza por no tener la oportunidad de presenciar el show. Unos, porque no pudieron adquirir los boletos y otros, porque viven fuera de Bogotá o incluso, de Colombia.

Así pintaba el panorama para Gerardo Valero, un Licenciado en Química y fanático colombiano quien ya se había ‘dado al dolor’ de no poder asistir al espectáculo de su artista favorita. Pues así lo dejó ver a través de un trino en su cuenta de Twitter en el que expresaba su dolor.

“Today and tomorrow are sad days @aliciakeys will make her debut in Colombia, and I won't be able to go see her. I'm out of tickets”, lo que en español, traduce: “Hoy y mañana son días tristes @aliciakeys hará su debut en Colombia, y no podré ir a verla. Se me acabaron las entradas”.

Con lo que no contaba Gerardo, era que su publicación la iba a ver nada más y nada menos, que la artista para la que iba dirigido el trino. Así es, Alicia, vió la publicación y la respuesta de la mujer fue épica.

La mujer de 42 años, decidió arreglarle el día a este fanático que a través de una red social, vio la oportunidad perfecta para ver de cerca a la ganadora de 16 Grammys, 17 Premios Billboard y tres American Music Awards.

“Nahhhh it’s going to be an unforgettable day!!! See you at the show brother. DMing u”. Lo que en español dice: “Nahhhh va a ser un día inolvidable!!! Nos vemos en el show hermano. Enviándote DM”, escribió la estadounidense.

Como era de esperarse, la respuesta de la cantante generó gran conmoción en las redes sociales, incluyendo a Valero, quien un unos trinos posteriores, compartió que ya lo habían contactado y que tenía sus entradas confirmadas para ver a Keys.

Today and tomorrow are sad days @aliciakeys will make her debut in Colombia, and I won't be able to go see her. I'm out of tickets. pic.twitter.com/6QpVD74cUm — 👨🏻‍🏫 Gerardo Valero 👨🏻‍🔬 (@gerar_valero) May 10, 2023