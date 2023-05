Así es como la letra de ‘Acróstico’, canción de Shakira, forma el nombre de sus hijos

Shakira sin lugar a dudas se ha convertido en la artista del último año. Así lo confirman cada uno de los lanzamientos musicales que ha presentado a sus fanáticos durante los últimos meses y que desde luego, acumulan millones de visualizaciones.

A solo unas cuantas semanas de su último lanzamiento musical, la artista colombiana compartió a través de su cuenta de Instagram un post en el que de manera indirecta, anunciaba el estreno de una nueva canción.

‘Acróstico’ nueva canción de Shakira

Tal y como lo avisó un día antes de su lanzamiento, la cantante barranquillera estrenó su nueva canción titulada ‘Acróstico’, que a sus 14 horas de estreno, ya cuenta con más de 1. millones de visualizaciones,logrando ingresar al top #2 en tendencias de música.

Este sencillo musical que va dedicado a sus dos hijos, Milán y Sasha, marca una nueva etapa en la carrera musical de la artista, dejando a un lado el despecho y dándole la bienvenida a esa Shakira que muchos extrañan.

¿Por qué se llama ‘Acróstico’?

Este nuevo sencillo musical recibe este nombre, porque tal y como lo dice la palabra acróstico, con las letras iniciales de varios versos de la canción, forman una palabra, en esta ocasión son dos palabras las que aparecen en la letra.

¿Qué palabras forma ‘Acróstico’?

Como si se tratara de un mensaje oculto en la canción, las dos palabras que se descubren en la letra de la canción, son los nombres de sus dos pequeños hijos. En la primera estrofa del sencillo musical, aparece la palabra Milán.

"Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar."

Más adelante, en medio de otras letras, se logra sacar la palabra Sasha, que corresponde al nombre de su otro hijo.

"Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas".