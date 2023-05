Lina Tejeiro confiesa si su distanciamiento en redes ha sido porque tiene nueva pareja

Lina Tejeiro es considerada una de las actrices más destacadas de la televisión colombiana. A pesar de estar trabajando en la pantalla chica desde muy joven, también es recordada por sus exitosos contenidos en redes sociales.

Justamente a través de la dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, la mujer respondió a varias dudas que le hicieron sus seguidores en esta red social. Uno de los interrogantes que causó curiosidad en la joven, fue uno al que hacía referencia a su desaparición en los perfiles sociales.

“¿Tu distancia con las redes es por tu recuperación?”, fue la pregunta por parte uno de los internautas.

“Sí, sí he estado distanciada de las redes sociales por mi recuperación, pero he procurado estar en contacto con ustedes porque me recargan, porque cuando les cuento cositas, ustedes me mandan muchos mensajes de amor y eso me ayuda a motivarme y a pensar que en cualquier momento voy a estar bien”, aseguró la actriz.

Cabe resaltar que la llanera es muy activa con sus contenidos en todas las plataformas digitales. Por esta razón cuando se ausenta por unos días, sus fanáticos no dudan en expresarle la falta que les hace.

Además, explicó a detalle su actual estado anímico, que es fundamental para generar contenido en sus redes sociales.

“Sí me distancia mucho porque me siento limitada creativamente, no me puedo vestir como yo quisiera, todo el tiempo tengo que estar escondiendo una faja que tengo puesta, una espuma que tengo haciéndome presión en la espalda, todavía estoy en curaciones…

Por ejemplo, todavía no me puedo meter al mar, a la piscina, al turco, a nada diferente a la ducha… Sí puedo hacer ejercicio, pero no me siento cómoda porque sudo demasiado y se me moja la espuma y tengo que ponerme ropa superancha para esconder esto porque me veo toda cuerpo extraña”, agregó.

Sin embargo, no fue el único tema que tocó, pues también hubo espacio para hablar sobre el amor, una de las cosas que más genera curiosidad entre sus fans.

A la pregunta de un internauta: “¿Estás saliendo con alguien?”, la creadora de contenido digital, respondió mientras besaba a su perrita: “no, con nadie, ¿cierto, Frida?”. Con su respuesta, dejó claro que en este momento de su vida lo más importante es su salud mental y física.