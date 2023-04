Lina Tejeiro tendrá que realizarse una explantación mamararia

La llanera Lina Tejeiro, sin duda alguna, es recordada por su personaje en la novela ‘Padres e Hijos’, que fue transmitida por el canal Caracol desde el año 1993 hasta el 2009. Su personaje en la telenovela era Samantha Pava, quien quedó en la retina de los colombianos.

Durante toda su carrera profesional ha estado expuesta a las críticas y opiniones de otras personas por su cuerpo. Pese a ser considerada una de las mujeres más bellas de la farándula criolla, Lina ha querido mejorar su aspecto físico con la ayuda de tratamientos estéticos y unas cuantas cirugías.

Una de ellas, fue cuando le aplicaron en el año 2015 biopolímeros en la cola sin su consentimiento, debido a esto, la mujer ha tenido que pasar por diferentes intervenciones quirúrgicas para extraerle la sustancia.

Justamente, durante la tarde del martes cuatro de abril, la actriz compartió a través de sus redes sociales, detalles de cómo ha sido su proceso de recuperación luego de su más reciente extracción realizada hace tres meses.

En las mismas grabaciones, respondió a una pregunta que le realizaron sobre si en algún momento de su vida se tendría que realizar una explantación mamaria, a lo que ella no dudó en responderla.

Lina dijo que es una decisión que tendrá que tomar durante los próximos meses o tal vez años, pues aseguró que aún no sabe cuando llegará el momento que se tenga que someter a este procedimiento.

“Es una decisión que tarde o temprano tengo que tomar, ya mi doctor me lo dijo, que por los síntomas que había presentado anteriormente, que son síntomas del síndrome de Asia, lo más probable es que también me explante. Así que vamos a ver cuándo me sentiré lista para tomar esa decisión”, dijo.