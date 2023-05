Shakira estrena video oficial de ‘Acróstico’ cantando junto a sus hijos

Shakira, la famosa cantante barranquillera sigue dando de qué hablar tras su separación con Gerard Piqué, lo que la ha convertido en la protagonista de diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales.

Cabe mencionar que, tras su divorcio, el exfutbolista inició al poco tiempo una relación con Clara Chía, desde entonces se ha desato polémica por su forma de actuar.

Mientras tanto, Shakira se ha enfocado en su carrera musical, y convirtió su tusa en arte y sus canciones en un método de desahogo.

Por lo que sus cuatro éxitos más recientes han sido un hit, claro está que ha colaborado con grandes artistas, por lo que millones de personas han aplaudido su música.

Sin embargo, hace poco la barranquillera se fue ha vivir a Miami con Sasha y Milan, donde comenzarían una nueva etapa en su vida.

Tras esta decisión decidió darle punto final a el desamor por Piqué y enfocarse en sus hijos, por lo que sorprendió a millones de fans con una canción dedicada a ellos.

‘Acróstico’ se ha convertido en una canción que conmovió a sus seguidores causando impacto ya que le envía un contundente mensaje de amor a sus pequeños.

Sin embargo, solo se había estrenado el video con letra de la canción, pero este 15 de mayo la colombiana sorprendió con el video oficial causando sensación en redes.

Allí se le ve cantando junto a sus hijos, algo inesperado para muchos ya que no se sabía del talento de los pequeños para la música.

En su cuenta de Instagram acompañar un adelanto del video con un emotivo mensaje:

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá ❤️”, escribió Shakira.