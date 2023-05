Pillaron a Lina Tejeiro comiendo empanada con gaseosa en tienda de barrio; pidió fiado

Lina Tejeiro se ha convertido en una de las mujeres más cotizadas y queridas por los colombianos por su larga trayectoria en la televisión nacional, de hecho, muchos la conocieron con su papel en 'Padres e Hijos'.

La colombiana ha ido construyendo una carrera como actriz a la que le ha ido sumando varios éxitos, ha protagonizado películas, ha hecho parte de novelas elogiadas por los colombianos, además, se ha abierto camino en la industria del modelaje con su derroche de sensualidad.

La actriz se ha mantenido activa desde entonces, sus facetas como actriz y modelo han cautivado a miles de persona que a diario la llenan de piropos por su talento.

Por otra parte, la colombiana se ha caracterizado por su personalidad extrovertida, su sencillez y alegría, algo que comparte constantemente en sus redes sociales.

Lina también se ha dedicado a compartir su vida a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram en donde ya suma más de nueve millones de seguidores.

La colombiana suele ser muy activa compartiendo fotos o videos de sus pasatiempos, momentos junto a su familia y amigos y por supuesto proyectos y logros laborales.

Pillaron a Lina comiendo empanada y pidiendo fiado

En redes se ha hecho viral el momento exacto en el que la actriz parquea su camioneta y se dirige a una tienda de barrio a pedir una empanada con Pony Malta.

Sus gestos de emoción y deleite al probar la empanada han dado de qué hablar, sin embargo, las cosas no se quedaron ahí.

Contrario a que Lina se avergonzara o ignorara el video, la colombiana se pronunció y con orgullo reveló que tenía un antojo y no le daba pena.

“Sí, me antojé de empanada, paré en una tienda y me di cuenta de que no llevaba mi billetera así que el vecino me fió. El veci sabe que yo le pago. A mí no me da pena decir que #SoyDeTienda”, escribió Lina en respuesta al video.

Los comentarios de elogios y admiración hacia la famosa no se hicieron esperar, “qué no por ser famosa se restringe estos gusticos, sin contar que puede comerse una empanada y verse regia”, “mujer autentica”, escribieron algunos usuarios.