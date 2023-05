“¡Pura Candela!” Sara Uribe presumió su retaguardia en lencería transparente

Sara Uribe se mantiene como una de las figuras más deseadas de la farándula nacional, como se lo han hecho saber millones de seguidores en redes sociales.

La antioqueña suele revelar detalles de su vida íntima en dinámicas de preguntas y respuestas, en las que ha hablado de su vida amorosa o la crianza de su hijo.

Sin embargo, la ex participante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ suele elevar la temperatura en su cuenta de Instagram con candentes sesiones de fotos en las que presume su escultural cuerpo.

Recientemente, Uribe publicó varias instantáneas que dejaron a más de un internauta pidiendo por más.

“Mentalidad de campeona, corazón de guerrera y alma de diosa”, escribió la paisa en la publicación.

En las fotos se le ve posar sensualmente mientras sostiene una copa, pero una de ellas cautivó la atención al ofrecer un vistazo de su retaguardia.

Los comentarios resaltando su belleza no se hicieron esperar: “Estás divina Sarita”; “Divina en todas las versiones”; “Esta es la mujer perfecta”; “Entre más añejado está el vino, mejor es”; “Una obra de arte”; “La hermosura en su máximo esplendor”.

Su respuesta a las críticas

En varias oportunidades, la ex de Fredy Guarín ha dejado claro que le tienen sin cuidado las críticas por lo que suele referirse a ellas con un toque de humor.

En esta oportunidad, un seguidor le dijo que estaría pronto a sacar contenido exclusivo para OnlyFans.

“Ya se viene el OnlyFans, ya de Guarín no le queda mucho. Ahora a empelotarse”, le escribió un internauta. A lo que Uribe no tardó en responder con ingenio.

“No amor, yo trabajo porque de pronto se le pasa el día de pasar la cuota y así no dependo de él”, respondió Uribe.

Asimismo, dio detalles de su vida sentimental y explicó que prefiere estar soltera en estos momentos.

"Yo la verdad prefiero estar sola que con un hombre que me burle, me monte cacho, me haga sentir insegura, que no llegue a mi casa, que no me ame, que no me valore y que no me respete”.